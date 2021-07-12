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TMSF'de devir teslim gerçekleştirildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi eski başkan Muhiddin Gülal'dan devraldı.

12.07.2021 - 13:37 | | AA
TMSF'de devir teslim gerçekleştirildi

TMSF'nin Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "TMSF Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi Muhiddin Gülal'dan devraldı." ifadesine yer verildi ve devir teslime ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Fatin Rüştü Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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