TMSF'den AFAD'a 102 milyon TL yardım

TMSF'den yapılan açıklamada "Kurumumuz ve kurum yönetimindeki şirketlerimizden deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak üzere, ilk günden itibaren AFAD ve KIZILAY iş birliğiyle çalışmalara başlanılmıştır. Yardım faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmekte olup ayrıca nakdi olarak AFAD’a 102 milyon Türk lirası yardımda bulunulmuştur" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Öncelikle Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madencilerimizden arama-kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir.

Aydınlı Grup bünyesindeki şirketlerden kadın, erkek ve çocuklar için başta kışlık kıyafet, mont, kaban, kazak, eldiven, bere, termal içlik gibi yaklaşık 120 bin adet ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir.

Erciyes Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerden toplamı 60 bin adeti bulan yatak, yorgan, yastık, battaniye ve ısıtıcı bölgeye intikal ettirilmiştir.

Naksan Holding bünyesindeki iki fabrika, çalışan ve yakınlarından oluşan yaklaşık 1500 depremzede barındırmaktadır.

Barınma ve ihtiyaç malzemelerinin korunması amacıyla branda ve çadır kentlerde zemin soğuğunu kesmek için kullanılacak halılar AFAD’a teslim edilmiştir.

Bunların haricinde jeneratörler, akaryakıt, tüp, su tankları, seyyar tuvaletler, powerbank, ekmek ve kuru gıda gibi acil ihtiyaçlar ve temel yaşam malzemelerini içeren 60 tır malzeme deprem bölgesine ulaştırılmıştır.

Akyaka Park AVM ile birlikte günlük 10 bin kişiye yemek vermek için Gaziantep’te iki adet seyyar mutfak faaliyete geçirilmiştir.

Koza Grubu tarafından Kahramanmaraş/Türkoğlu’nda ve Erciyes Anadolu Grubu Kahramanmaraş’ta, Aydınlı Grubu Hatay/Kumlu’da 3 seyyar mutfakla yaklaşık 10 bin kişiye üç öğün sıcak yemek teminine başlanmıştır."