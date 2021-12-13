Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTMSF’den iki satış ihalesi
HaberlerUzmanpara Haberleri TMSF’den iki satış ihalesi

TMSF’den iki satış ihalesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ufuk Boru’nun Şanlıurfa’daki fabrikasını ve Akbulut Tekstil’i satışa çıkardı.

13.12.2021 - 10:37 | | İHA
TMSF’den iki satış ihalesi

TMSF tarafından Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi. Fon ayrıca Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ’yi de satışa çıkardı.

İki ihale için muhammen bedel Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Şanlıurfa'daki fabrikası için 24 milyon 750 bin lira, Akbulut Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ için 39 milyon 650 bin lira olarak belirlendi. İhaleler 5 Ocak tarihinde TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Ermenistan ile normalleşme! Bakan Çavuşoğlu: Serdar Kılıç'ı görevlendireceğiz
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı! Katalogdan çıkarma müeyyidesi
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Kar İstanbul'a geldi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Ermenistan ile normalleşme! Bakan Çavuşoğlu: Serdar Kılıç'ı görevlendireceğiz
Ermenistan ile normalleşme! Bakan Çavuşoğlu: Serdar Kılıç'ı görevlendireceğiz
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına Bahçeli'den yanıt
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
3 ayda arttı! Son operasyonda dikkat çeken ATAK gelişmesi
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Terör yuvası imha edildi! Jandarma Genel Komutanı Çetin bizzat inceledi!
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
Yeşil Kalkınma çağrısı: Türkiye liderlik eden ülke olacak
RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı! Katalogdan çıkarma müeyyidesi
RTÜK'ten 'Konuşanlar' kararı! Katalogdan çıkarma müeyyidesi
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan şaşırtan paylaşım! Hemen sildi
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
Gözler Merkez Bankası'nda! Uzman isimden faiz tahmini
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
F.Bahçe Egonu'yu durduramadı! Kaptan Eda'dan olay hareket
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
'Fenerbahçe'de gidecek son kişi Pereira'
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Sokak ortasında dehşet! Kamera kayıtları kan dondurdu
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Erkek modasında trendleri takip edin!
ABD'de Floyd'u öldüren polis memuru suçunu itiraf etti

ABD'de Floyd'u öldüren polis memuru suçunu itiraf etti

Esenyurt'taki sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Esenyurt'taki sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi