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TMSF'den Naksan Plastik için satış kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'yi 1 milyar 179 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

15.11.2021 - 13:51 | | AA
TMSF'den Naksan Plastik için satış kararı

TMSF'nin resmi internet sitesinde yayımlanan satış ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerinden oluşuyor.

Muhammen bedeli 1 milyar 179 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 22 Aralık saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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