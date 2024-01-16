Tokyo Nikkei 225 Endeksi günü kayıpla kapattı

Dün 34 yılın en yüksek seviyelerinden kapanan Tokyo Nikkei 225 Endeksi bugün teknik düzeltme olarak değerlendirilen satışlarla günü %0,8 düşerek 35.619,18 seviyesinden tamamladı.

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Nikkei'de en kötü performans gösteren şirketler arasında Nexon %4,7, SG Holdings %3,9 ve Ibiden %3,9 düşüş gösterdi. Bu arada Kawasaki Kisen Kaisha %2,8, Oriental Land %2,7 ve Nippon Yusen K.K. %2,7 yükseldi.