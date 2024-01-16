Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTokyo Nikkei 225 Endeksi günü kayıpla kapattı
HaberlerUzmanparaTokyo Nikkei 225 Endeksi günü kayıpla kapattı

Tokyo Nikkei 225 Endeksi günü kayıpla kapattı

Tokyo Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0,8 oranında düşüşle kapattı.

16.01.2024 - 09:47 | | Foreks Haber
Tokyo Nikkei 225 Endeksi günü kayıpla kapattı

Dün 34 yılın en yüksek seviyelerinden kapanan Tokyo Nikkei 225 Endeksi bugün teknik düzeltme olarak değerlendirilen satışlarla günü %0,8 düşerek 35.619,18 seviyesinden tamamladı.

Haberin Devamı

Nikkei'de en kötü performans gösteren şirketler arasında Nexon %4,7, SG Holdings %3,9 ve Ibiden %3,9 düşüş gösterdi. Bu arada Kawasaki Kisen Kaisha %2,8, Oriental Land %2,7 ve Nippon Yusen K.K. %2,7 yükseldi.

Avustralya'da tüketici güveni yıla kötü başladı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAvustralya'da tüketici güveni yıla kötü başladıHaberi Görüntüle
'Filistinliler 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadı'

'Filistinliler 1948’den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadı'

Fenerbahçe'nin kupada konuğu Adanaspor

Fenerbahçe'nin kupada konuğu Adanaspor