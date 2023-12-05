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Tokyo'da çekirdek enflasyon arttı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek enflasyon beklentilerin altında arttı.

05.12.2023 - 09:52 | | Foreks Haber
Tokyo'da çekirdek enflasyon arttı

Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları kasım ayında piyasa beklentilerinin altında arttı.

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Ekonomistler kasım ayında çekirdek TÜFE'nin yüzde 2,4 artmasını beklerken, artış oranı yüzde 2,3 oldu.

Kasım ayında manşet enflasyon ise yıllık yüzde 2,6 oldu.

Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında Tokyo bölgesinde yıllık TÜFE artıyı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

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