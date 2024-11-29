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Tokyo'da enflasyon beklentilerin üzerine çıktı

Japonya'da bugün açıklanan veriler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Aralık ayı politika toplantısı öncesinde ekonomide istikrarlı iyileşme işaretleri gösterdi.

29.11.2024 - 09:24 |
Tokyo'da enflasyon beklentilerin üzerine çıktı

Veriler, Tokyo metropol bölgesi için taze gıda hariç tüketici fiyatlarının Ekim ayındaki yıllık yüzde 1,8 artıştan, Kasım ayında yıllık %2,2 artışa yükseldiğini gösterdi.

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Bu, enflasyon hızında son üç aydaki ilk hızlanmaya işaret ederken, veri sağlayıcısı Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette %2,1 olarak tahmin edilen oranın da biraz üzerinde gerçekleşti.

Tokyo fiyatları ülke genelindeki eğilimlerin erken bir göstergesi olarak kabul ediliyor ve enflasyonun merkez bankasının beklentileri doğrultusunda geliştiğine işaret ediyor.

Enerji fiyatları, hükümetin enerji sübvansiyonlarının etkilerinin azalması nedeniyle Kasım ayında yıllık bazda %7,4 arttı. BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yakından takip ettiği hizmet fiyatları ise Ekim ayındaki %0,8'lik artıştan biraz daha hızlı bir şekilde %0,9 yükseldi.

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