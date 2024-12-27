Tokyo'da enflasyon yükseldi

Dalgalı taze gıda maliyetlerini hariç tutan Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Aralık ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarken, medyan piyasa tahmini %2,5 artış yönündeydi. Bu artış Kasım ayındaki %2,2'lik yıllık artışı takip etti.

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BoJ tarafından talebe bağlı enflasyonun daha iyi bir göstergesi olarak yakından izlenen taze gıda ve yakıt maliyetlerini dışarıda bırakan bir başka endeks, Kasım ayındaki %1,9'luk artışın ardından Aralık ayında bir önceki yıla göre %1,8 yükseldi.

Hizmet sektörü fiyatları Kasım ayındaki %0,9'luk artışın ardından Aralık ayında %1,0 artarak BoJ'un ücret artışlarının devam etmesinin firmaları hizmetler için daha fazla ücret almaya ittiği görüşünün altını çizdi.