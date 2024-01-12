Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi 34 yılın zirvesinde

Tokyo Nikkei 225 Endeksi hem Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) teşviklerinden erken çıkışa ilişkin beklentilerin azalması hem de yabancı yatırımcıların geri dönmesiyle ivme kazanarak Mart 2022'den bu yana en iyi haftasına yönelirken 34 yılın zirvesinde dolaşmaya devam ediyor.

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Nikkei, 35.422,95 puana kadar yükseldi ve seansı bu seviyeden kapattı. Endeks haftalık bazda %6,13 oranında yükseldi.

Nikkei volatilitesi son iki günde yükselerek BoJ'un beklenmedik bir şekilde tahvil getirilerinin daha fazla yükselmesine izin verecek şekilde politika değişikliğine gittiği 31 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Nomura Securities Stratejisti Maki Sawada, "Bu rallinin en dik kısmında herhangi bir anda bir geri çekilme görmek olağan dışı olmaz" dedi ve Nikkei'nin cuma günkü açılışta düşmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Sawada, "Ayrıca hafta sonuna giriyoruz, bu nedenle kısa vadeli kar alımları için uygun bir ortam var" diye konuştu.

Daiwa Securities Stratejisti Shinji Abe, "Yabancı yatırımcılar Japon piyasasının diğer piyasalardan nispeten daha iyi olduğunu düşünüyor. ABD piyasaları kadar geniş değil ve ekonomi Avrupa veya Çin'den daha iyi. Mevcut güçlü momentum göz önüne alındığında Nikkei yakın vadede 36.000'in üzerine çıkabilir, hatta 37.000'e yaklaşabilir" değerlendirmesini yaptı.