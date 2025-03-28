Tokyo'da tüketici enflasyonu yükseldi

Japonya hükümet verilerine göre taze gıda hariç tüketici fiyatları Mart ayında bir yıl öncesine göre %2,4 arttı. Bu, Şubat ayındaki %2,2'lik artıştan ve ekonomistler arasında yapılan ankette beklenen %2,2'lik büyümeden daha hızlı oldu.

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Tokyo'daki genel tüketici fiyatları Mart ayında yıllık bazda %2,9 arttı.

Tokyo rakamları ülke çapındaki eğilimlerin erken bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ekonomistler ve yatırımcılar, BoJ'un önümüzdeki aylarda politika faizini tekrar artırmasını bekliyor. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, bu hafta daha yüksek fiyatların haneler üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ve merkez bankasının gıda fiyatlarındaki son artışın daha yaygın bir enflasyona yol açması durumunda faiz oranı artışını düşünebileceğini söyledi.