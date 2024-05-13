Toplam ciro arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Mart ayında yıllık %84,0 yükseldi.
13.05.2024 - 10:08 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %70,8 arttı, inşaat ciro endeksi %130,0 arttı, ticaret ciro endeksi %85,0 arttı, hizmet ciro endeksi %95,3 arttı.
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TOPLAM CİRO AYLIK %4,7 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Mart ayında aylık %4,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,4 arttı, inşaat ciro endeksi %11,4 arttı, ticaret ciro endeksi %4,7 arttı, hizmet ciro endeksi %4,1 arttı.