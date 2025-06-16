Toplam ciro endeksi açıklandı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Nisan ayında yıllık %32,7 arttı.
16.06.2025 - 10:09 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %22,7 arttı, inşaat ciro endeksi %41,0 arttı, ticaret ciro endeksi %34,6 arttı, hizmet ciro endeksi %42,1 arttı.
Haberin Devamı
TOPLAM CİRO AYLIK %0,8 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Nisan ayında aylık %0,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %1,6 azaldı, inşaat ciro endeksi %0,4 arttı, ticaret ciro endeksi %0,3 arttı, hizmet ciro endeksi %7,0 arttı.