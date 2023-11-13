Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı toplam ciro endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Eylül ayında yıllık %64,1 arttı.

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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %55,1 arttı, inşaat ciro endeksi %91,0 arttı, ticaret ciro endeksi %68,2 arttı, hizmet ciro endeksi %61,4 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %1,3 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Eylül ayında aylık %1,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,4 arttı, inşaat ciro endeksi %3,2 arttı, ticaret ciro endeksi %1,0 arttı, hizmet ciro endeksi %3,6 arttı.