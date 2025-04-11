Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaToplam ciro endeksi arttı
HaberlerUzmanparaToplam ciro endeksi arttı

Toplam ciro endeksi arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Şubat ayında yıllık %32,0 arttı.

11.04.2025 - 10:04 |
Toplam ciro endeksi arttı

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %21,0 arttı, inşaat ciro endeksi %49,1 arttı, ticaret ciro endeksi %34,4 arttı, hizmet ciro endeksi %39,6 arttı.

Haberin Devamı

TOPLAM CİRO AYLIK %3,4 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Şubat ayında aylık %3,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,0 arttı, inşaat ciro endeksi %6,0 arttı, ticaret ciro endeksi %4,0 arttı, hizmet ciro endeksi %2,4 arttı.

Bakan Tekin: Geleceğin eğitimini yakalayamayız

Bakan Tekin: Geleceğin eğitimini yakalayamayız

İsrail ordusu: Refah'ı tamamen kuşattık

İsrail ordusu: Refah'ı tamamen kuşattık