Toplam ciro endeksi arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Şubat ayında yıllık %32,0 arttı.
11.04.2025 - 10:04 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %21,0 arttı, inşaat ciro endeksi %49,1 arttı, ticaret ciro endeksi %34,4 arttı, hizmet ciro endeksi %39,6 arttı.
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TOPLAM CİRO AYLIK %3,4 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Şubat ayında aylık %3,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,0 arttı, inşaat ciro endeksi %6,0 arttı, ticaret ciro endeksi %4,0 arttı, hizmet ciro endeksi %2,4 arttı.