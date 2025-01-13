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Toplam ciro endeksi belli oldu

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında yıllık %42,4 arttı.

13.01.2025 - 10:09 |
Toplam ciro endeksi belli oldu

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %30,1 arttı, inşaat ciro endeksi %55,9 arttı, ticaret ciro endeksi %44,6 arttı, hizmet ciro endeksi %53,3 arttı.

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TOPLAM CİRO AYLIK %2,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında aylık %2,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,3 arttı, inşaat ciro endeksi %0,9 arttı, ticaret ciro endeksi %3,1 arttı, hizmet ciro endeksi %2,1 arttı.

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