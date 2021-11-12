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Toplam ciro endeksi yükseldi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artış gösterdi.

12.11.2021 - 10:38 | | AA
Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,6 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 48,4 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 3 yükseliş gerçekleşti.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 59 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseliş kaydetti.

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