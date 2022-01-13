Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 60,4 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 67,9, inşaat ciro endeksi yüzde 52,9, ticaret ciro endeksi yüzde 53,8, hizmet ciro endeksi yüzde 71,7 yükseldi.



Toplam ciro aylık yüzde 11,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Kasım ayında aylık yüzde 11,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 12,4, inşaat ciro endeksi yüzde 6,7, ticaret ciro endeksi yüzde 12,6, hizmet ciro endeksi yüzde 9,5 yükseldi.