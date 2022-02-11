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Toplam ciro endeksi yükseldi

Toplam ciro endeksi 2021 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 82,4 arttı.

11.02.2022 - 10:24 | | İHA
Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 82,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 101,4, inşaat ciro endeksi yüzde 46,4, ticaret ciro endeksi yüzde 77,6, hizmet ciro endeksi yüzde 82,9 yükseldi.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 12,8 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2021 yılı Aralık ayında aylık yüzde 12,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2021 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 20,1, ticaret ciro endeksi yüzde 11, hizmet ciro endeksi yüzde 7,6 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 4,6 azaldı.

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