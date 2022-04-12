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Toplam ciro endeksi yükseldi

Toplam ciro endeksi şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

12.04.2022 - 10:26 | | İHA
Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 yükseldi.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 7,9 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubat ayında aylık yüzde 7,9 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı.

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