Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ciro endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Haziran ayında yıllık %129,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %133,5, inşaat ciro endeksi %119,9, ticaret ciro endeksi %118,7, hizmet ciro endeksi %167 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %7,5 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Haziran ayında aylık %7,5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %7,5, inşaat ciro endeksi %16,8, ticaret ciro endeksi %6,1, hizmet ciro endeksi %9,4 arttı.