Toplam ciro endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı toplam ciro endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Nisan ayında yıllık %56,2 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %41,8, inşaat ciro endeksi %93,1, ticaret ciro endeksi %60,3, hizmet ciro endeksi %66,1 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %3,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Nisan ayında aylık %3,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,9, inşaat ciro endeksi %6,3, ticaret ciro endeksi %3, hizmet ciro endeksi %4,1 arttı.