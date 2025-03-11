Toplam ciro endeksi yükseldi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ocak ayında yıllık %35,4 arttı.
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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %25,6 arttı, inşaat ciro endeksi %54,2 arttı, ticaret ciro endeksi %35,9 arttı, hizmet ciro endeksi %47,6 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK %1,6 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Ocak ayında aylık %1,6 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Ocak ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,2 azaldı, inşaat ciro endeksi %10,2 arttı, ticaret ciro endeksi %0,6 arttı, hizmet ciro endeksi %5,0 arttı.