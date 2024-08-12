Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaToplam ciro yükseldi
HaberlerUzmanparaToplam ciro yükseldi

Toplam ciro yükseldi

Toplam ciro yıllık %58,0 arttı.

12.08.2024 - 10:05 |
Toplam ciro yükseldi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Haziran ayında yıllık %58,0 arttı.

Haberin Devamı

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %41,0 arttı, inşaat ciro endeksi %103,5 arttı, ticaret ciro endeksi %58,5 arttı, hizmet ciro endeksi %76,1 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %1,8 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Haziran ayında aylık %1,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,5 azaldı, inşaat ciro endeksi %12,0 arttı, ticaret ciro endeksi %1,3 arttı, hizmet ciro endeksi %3,3 arttı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour'un İstanbul'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour'un İstanbul'a geliş saati belli oldu

Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri normale döndü

Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri normale döndü