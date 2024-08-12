Toplam ciro yükseldi
Toplam ciro yıllık %58,0 arttı.
12.08.2024 - 10:05 |
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Haziran ayında yıllık %58,0 arttı.
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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %41,0 arttı, inşaat ciro endeksi %103,5 arttı, ticaret ciro endeksi %58,5 arttı, hizmet ciro endeksi %76,1 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK %1,8 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Haziran ayında aylık %1,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,5 azaldı, inşaat ciro endeksi %12,0 arttı, ticaret ciro endeksi %1,3 arttı, hizmet ciro endeksi %3,3 arttı.