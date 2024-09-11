Toplam ciro yükseldi
Toplam ciro yıllık %39,8 arttı.
11.09.2024 - 10:24 |
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Temmuz ayında yıllık %39,8 arttı.
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Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %27,0 arttı, inşaat ciro endeksi %58,8 arttı, ticaret ciro endeksi %40,6 arttı, hizmet ciro endeksi %56,1 arttı.
Toplam ciro aylık %0,4 azaldı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Temmuz ayında aylık %0,4 azaldı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %0,3 arttı, inşaat ciro endeksi %8,6 azaldı, ticaret ciro endeksi %0,7 arttı, hizmet ciro endeksi %1,3 azaldı.