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Toshiba'nın CEO'su görevinden ayrıldı

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani'nin görevinden ayrıldığı açıklandı.

14.04.2021 - 07:34 | | Foreks
Toshiba'nın CEO'su görevinden ayrıldı

Toshiba CEO'su Nobuaki Kurumatani, şirketi satın almak için teklif veren CVC ile bağları nedeniyle yatırımcıların ve çalışanların desteğini kaybetmesinin ardından görevinden ayrıldı.

Toshiba'dan yapılan açıklamada CEO Kurumatani'nin istifasının kabul edildiği ve yerine Yönetim Kurulu Başkanı Satoshi Tsunakawa'nın atandığı bildirildi.

Tsunakawa, Kurumatani'nin 2018'de göreve gelmesinden önce 2 yıl CEO olarak görev yapmıştı.

CVC, Toshiba'yı satın almak için 7 Nisan'da yaklaşık 20 milyar dolar teklif etmişti. Kurumatani, Toshiba'dan önce CVC'de görev yapmıştı.

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