Toyota 1.1 milyon aracı geri çağıracak

Japon otomotiv üreticisi Toyota’dan markanın dünya genelindeki kullanıcılarını üzecek kötü bir haber geldi. Toyota Motor, hava yastıklarının doğru şekilde açılmasına engel olabileceği düşünülen bir sensör arızası nedeniyle 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracağını duyurdu.

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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, geri çağırılacak araçların 2020-2022 yılları arasında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid modellerini kapsadığı belirtildi.

Firmanın 2024 yılının Şubat ayı itibarıyla geri çağırma konusunda araç sahiplerini bilgilendirmeyi planladığı ifade edilirken, gerekli görülmesi halinde hava yastığı sensörlerinin ücretsiz olarak değiştirileceği açıklandı. Geri çağırılacak araçların yaklaşık 1 milyonunu ABD pazarına satılan araçların oluşturduğu belirtildi.