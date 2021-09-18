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Toyota, 27 üretim bandını durduracak

Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu gelecek ay Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak.

18.09.2021 - 09:17 | | AA
Toyota, 27 üretim bandını durduracak

Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça sağlama sıkıntısı nedeniyle Japonya içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını, ekim ayında geçici olarak durduracak.

En fazla 11 gün sürecek durdurma kararının, Japonya'da ve ülke dışında bulunan fabrikalardaki ekim ayı üretimini 330 bin düşüreceği bildirildi.

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