Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaToyota, 6 fabrikada üretimi durdurdu
HaberlerUzmanpara Haberleri Toyota, 6 fabrikada üretimi durdurdu

Toyota, 6 fabrikada üretimi durdurdu

Toyota'nın Japonya'daki 6 fabrikasında üretimi geçici olarak durdurduğu belirtildi.

17.10.2023 - 09:30 |
Toyota, 6 fabrikada üretimi durdurdu

Kyodo haber ajansının haberine göre Toyota Motor Corporation, Japonya'daki 6 fabrikasında 10 üretim hattını durdurdu.

Haberin Devamı

Karar, dün Fujioka tesisinde meydana gelen patlamanın ardından bileşen tedarikinde yaşanan güçlükler nedeniyle alındı.

Tesislerin çarşamba gününden itibaren çalışmaya başlayıp başlayamayacağına ilişkin karar bugün içinde verilecek.

Toyota'nın Japonya genelinde hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için otomobil üreten 14 montaj fabrikası bulunmakta.

Bakan Kacır duyurdu: Çevreci projelere öncelik verilecek

Bakan Kacır duyurdu: Çevreci projelere öncelik verilecek

Eşiyle yıllardır ayrı olduklarını açıklamıştı! 'Buraya karın olarak gelmedim ama karın olarak ayrılıyorum'

Eşiyle yıllardır ayrı olduklarını açıklamıştı! 'Buraya karın olarak gelmedim ama karın olarak ayrılıyorum'