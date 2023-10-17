Toyota, 6 fabrikada üretimi durdurdu

Kyodo haber ajansının haberine göre Toyota Motor Corporation, Japonya'daki 6 fabrikasında 10 üretim hattını durdurdu.

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Karar, dün Fujioka tesisinde meydana gelen patlamanın ardından bileşen tedarikinde yaşanan güçlükler nedeniyle alındı.

Tesislerin çarşamba gününden itibaren çalışmaya başlayıp başlayamayacağına ilişkin karar bugün içinde verilecek.

Toyota'nın Japonya genelinde hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için otomobil üreten 14 montaj fabrikası bulunmakta.