Toyota, ABD'de 280 bin aracı geri çağıracak

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Toyota'nın 280.663 kamyonet ile SUV'u geri çağıracağını ve araçlar boştayken, fren uygulanmadığında ortaya çıkan beklenmedik hareketlerle ilgili endişeleri gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi.

Haberin Devamı

İdare, etkilenen araçlarda şanzıman kontrol ECU (elektronik kontrol ünitesi) yazılımı için ücretsiz bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını belirtti.

Geri çağırma 2022 ve 2024 yılları arasında üretilen belirli Tundra, Tundra hibrit ve Lexus LX600 araçlarının yanı sıra geçen yıl üretilen Sequoia SUV'ları da kapsamakta.