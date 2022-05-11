Toyota bu yıl için kar beklentisini açıkladı

Toyota ocak-mart döneminde faaliyet karının yüzde 33 azaldığını, yüksek ham madde ve lojistik maliyetlerinin bu yıl faaliyet karını yüzde 20'ye varan oranda düşürebileceğini söyledi.

Toyota, 1 Nisan'da başlayan 2022 mali yılında ham madde maliyetlerinin ikiye katlanarak 1,45 trilyon yene ulaşacağını tahmin ederken, faaliyet karının 2021 yılındaki 3 trilyon yenden 2,4 trilyon yen seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Ocak-mart döneminde Toyota'nın karı 521,1 milyar yen olan beklentilerin altında 463,8 milyar yen olarak gerçekleşti.

Toyota ayrıca mayıs ayı için küresel üretim hedefini 750 bin adetten 700 bin adede indirdi.