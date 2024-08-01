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Toyota faaliyet karını artırdı

Toyota Motor zayıf yen ve maliyet azaltma çabalarının etkisiyle ilk çeyrekte faaliyet karını %16,7 artırarak 1,31 trilyon yen (8,70 milyar dolar) seviyesine çıkardı.

01.08.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
Toyota faaliyet karını artırdı

Toyota Motor'un geçen yılın aynı döneminde faaliyet karı 1,1 trilyon yen olmuştu. Analistler 1,3 trilyon yen ile kar bekliyordu.

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İlk çeyrekte net kar yüzde 1,7 artarak 1,33 trilyon yen olurken, 2024-25 mali yılının tamamı için kar beklentisi 3,57 trilyon yen oldu.

Vergi öncesi kar yüzde 8,8 artışla 1,87 trilyon yen olurken. Cari mali yılın tamamı için vergi öncesi kar beklentisi geçen yıla göre yüzde 27,2 düşüşle 5,07 trilyon yen oldu.

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