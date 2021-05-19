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Toyota iki üretim hattını durduracak

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sorunu sebebiyle haziran ayında ülke içindeki iki üretim hattını durduracağını açıkladı.

19.05.2021 - 07:50 | | AA
Toyota iki üretim hattını durduracak

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate ve Miyagi fabrikalarında 7 Haziran'dan itibaren iki üretim hattını en fazla 8 gün süreyle durduracak.

Bu sürede firmanın C-HR, Yaris Cross ve Yaris compact modellerinin imalatının etkileneceği ve araç üretiminin yaklaşık 20 bin azalacağı tahmin ediliyor.

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