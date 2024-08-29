Toyota Motor'un küresel üretimi geriledi

Üretimin Çin ve Tayland gibi pazarlardaki düşüşlerden zarar gördüğünü, ancak düşüşün bir önceki ayın çift haneli düşüşünden daha küçük olduğunu belirten Toyota, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1 düşüşle 804.610 araç üretti.

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Çin'deki üretim %6, Tayland'daki üretim ise %13 düştü. Dünya çapındaki satışlar, en büyük pazarlar olan ABD ve Çin'deki düşüşlerden etkilendi, %1'den daha az geriledi.

ABD satışları, hava yastığı sorununa bağlı olarak Grand Highlander ve Lexus TX spor araçlarının üretim ve teslimatının askıya alınması nedeniyle %5 düştü.

Çin'deki satışlar, Çinli otomobil üreticileri tarafından satılan elektrikli araçlara ve plug-in hibritlere geçişin yabancı otomobil markaları üzerinde devam eden baskısı nedeniyle düştü.