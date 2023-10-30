Toyota üretimini artırdı

Japon otomobil üreticisinin ay boyunca ürettiği araçların üçte birinden biraz fazlasını oluşturan yurt içi üretimi bir önceki yıla göre %12,8 artarak denizaşırı üretimdeki %3,6'lık düşüşü dengeledi.

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Dünyanın en büyük otomobil üreticisi eylül ayında küresel satışlarını %11,6 artırarak 921.308 araca yükseltti. Hem satışları hem de üretimi bu ay için rekor seviyeye ulaştı.

Toyota yılın ilk dokuz ayında 7,5 milyondan fazla araç sattı.

Yurt içi satışlar eylül ayında %20,5 artarken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar %14 ve Avrupa'daki satışlar %18,1 arttı.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de Toyota yıllık bazda satışlarda hafif bir artış bildirmesine rağmen üretimde yaklaşık %7'lik bir düşüş açıkladı.