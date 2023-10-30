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Toyota üretimini artırdı

Toyota Motor dünya çapındaki üretimin eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 artarak 900 bin 919 araca ulaştığını bildirdi.

30.10.2023 - 08:38 | | Foreks Haber
Toyota üretimini artırdı

Japon otomobil üreticisinin ay boyunca ürettiği araçların üçte birinden biraz fazlasını oluşturan yurt içi üretimi bir önceki yıla göre %12,8 artarak denizaşırı üretimdeki %3,6'lık düşüşü dengeledi. 

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Dünyanın en büyük otomobil üreticisi eylül ayında küresel satışlarını %11,6 artırarak 921.308 araca yükseltti. Hem satışları hem de üretimi bu ay için rekor seviyeye ulaştı. 

Toyota yılın ilk dokuz ayında 7,5 milyondan fazla araç sattı. 

Yurt içi satışlar eylül ayında %20,5 artarken, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar %14 ve Avrupa'daki satışlar %18,1 arttı

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de Toyota yıllık bazda satışlarda hafif bir artış bildirmesine rağmen üretimde yaklaşık %7'lik bir düşüş açıkladı. 

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