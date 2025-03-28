Toyota'nın araç üretimi arttı

Toyota'nın küresel üretimi Şubat ayında %6 artışla 779.790 araca yükselirken, Japonya'da üretim %16, diğer ülkelerdeki üretim ise %1'den az arttı.

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Toyota'nın Kuzey Amerika'daki üretimi %1 düşerken, Japonya'dan en büyük pazarı olan ABD'ye yapılan otomobil sevkiyatları da %1 azaldı.

Şirketin küresel geliri, yurt içi satışlardaki %28'lik artış ve yurt dışı satışlardaki %2'lik yükselişin desteğiyle raporlanan ayda %6 arttı.