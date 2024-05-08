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Uzmanpara Toyota'nın net karı rekor kırdı
Haberler Uzmanpara Toyota'nın net karı rekor kırdı

Toyota'nın net karı rekor kırdı

Toyota Motor, Mart ayına kadar olan mali yılda 45,1 trilyon yen gelirle 4,94 trilyon yenlik rekor bir net kar elde ettiğini ve bunun da tüm zamanların en yüksek rakamı olduğunu duyurdu.

08.05.2024 - 09:50 | | Foreks Haber
Toyota'nın net karı rekor kırdı

Bu rakamlar Toyota'nın Şubat ayında yaptığı 43,5 trilyon yen gelirle 4,5 trilyon yen net kar tahminini aştı.

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Toyota'nın bir önceki rekor yıllık net karı 2021-22'de 2,85 trilyon yen olmuştu.

Satışlara göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota, yatırımlar nedeniyle net gelirin bu mali yılda yüzde 27,8 düşerek 3,57 trilyon yene gerileyeceği uyarısında bulundu.

2023-24 sonuçları, özellikle zayıf yen olmak üzere döviz etkilerinin yanı sıra özellikle hibrit araçların canlı satışlarından da destek aldı.

Geçtiğimiz ay Toyota, 2023-24 mali yılında tüm markalarda 11,1 milyon araç sattığını ve bu rakamın yüzde beş artışla ilk kez 10 milyonu aştığını açıkladı.

Bunda en büyük etken hibrit araç satışlarının yüzde 31 artışla 3,7 milyona ulaşması oldu.

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