Toyota'nın satışı 5 bin 368 adet oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota bu yılın ilk 6 ayında 31 bin 7 adetlik satışa ulaştı. Toyota aynı zamanda 2 bin 264 adetlik haziran ayı filo satışıyla da yeni bir rekora imza attı.

Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 ayında toplam 31 bin 7 adetlik satışa ulaşan Toyota sektörde ilk 5 arasında yerini aldı.

Marka ayrıca 2021 yılının ocak-haziran döneminde 27 bin 590 adetlik binek otomobil satışı ve yüzde 8,9’luk pazar payı ile de ilk 4 arasında bulunuyor.

Toyota’nın toplam satışlarında Corolla modeli 24 bin 931 adetle ilk sırada yer alıyor. Toyota’nın hibrit araç satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 oranında arttı.

Toyota'nın Türkiye’de üretilen modeli Corolla, 2021 yılının ilk yarısında 24 bin 931 adetlik satışa ulaştı ve Türkiye'de çok tercih edilen ikinci model oldu. Bu satışların yüzde 38’sini Corolla’nın hibrit versiyonu oluşturuyor.

Toyota ayrıca yılın ilk 6 ayında toplam 11 bin 432 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Hibrit otomobil satış grafiği her geçen gün artan Toyota, hibrit teknolojisinde Türkiye’deki lider pozisyonunu korumaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın yılın ilk 6 ayını başarılı bir şekilde tamamladığını ve yeni rekorlara imza attığını belirtti.

Bozkurt, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında 31 bin adetlik satış gerçekleştirdik. Araç bulunurluğuna bağlı olarak da yıl sonu için 60 bin adetlik satış hedefimizi koruyoruz. Hem araç bulunurluğu konusu hem de salgından dolayı ortaya çıkan çip krizi ve benzer şartlar sektördeki tüm markaların önemle takip ettiği konular. 2021 yılında araç bulunurluğu halen söz konusu olmasa 60 binin çok üzerinde bir rakama da ulaşabilirdik."