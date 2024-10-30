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Toyota'nın üretimi düştü

Toyota Motor, en büyük iki pazarı olan ABD ve Çin'de hem satışların hem de üretimin düşmesi nedeniyle Eylül ayında dünya çapındaki üretiminin sekizinci ay üst üste düştüğünü söyledi.

30.10.2024 - 09:24 |
Toyota'nın üretimi düştü

Japon otomobil üreticisinin Eylül ayı küresel üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %8 düşerek 826.556 araca gerilerken, ABD'deki üretim %14, Çin'deki üretim ise %19 düştü. ABD'deki üretim, hava yastığı sorunu nedeniyle Grand Highlander ve Lexus TX spor araçlarının üretim ve teslimatının askıya alınmasından etkilendi.

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Toyota askıya alınan modellerin üretimine 21 Ekim'de yeniden başladığını açıkladı. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Çin'de, Çinli markalar tarafından satılan elektrikli araçlara ve plug-in hibritlere geçişin ağır baskısıyla karşılaşmaya devam etti.

Toyota Eylül ayında küresel satışlarının %7 düşüşle 853.149 araca gerilediğini, ABD satışlarının %20, Çin satışlarının %9 ve yurtiçi satışların %6 azaldığını bildirdi. Toyota yılın ilk dokuz ayında yıllık %2 düşüşle 7,4 milyon araç sattı.

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