Toyota'nın üretimi düştü

Japon otomobil üreticisinin Eylül ayı küresel üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %8 düşerek 826.556 araca gerilerken, ABD'deki üretim %14, Çin'deki üretim ise %19 düştü. ABD'deki üretim, hava yastığı sorunu nedeniyle Grand Highlander ve Lexus TX spor araçlarının üretim ve teslimatının askıya alınmasından etkilendi.

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Toyota askıya alınan modellerin üretimine 21 Ekim'de yeniden başladığını açıkladı. Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Çin'de, Çinli markalar tarafından satılan elektrikli araçlara ve plug-in hibritlere geçişin ağır baskısıyla karşılaşmaya devam etti.

Toyota Eylül ayında küresel satışlarının %7 düşüşle 853.149 araca gerilediğini, ABD satışlarının %20, Çin satışlarının %9 ve yurtiçi satışların %6 azaldığını bildirdi. Toyota yılın ilk dokuz ayında yıllık %2 düşüşle 7,4 milyon araç sattı.