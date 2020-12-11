Trabzon'dan yapılan ihracat 960 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'dan yılın 11 ayında 125 ülkeye 476 bin 327 tonluk ihracat yapıldığını söyledi.

Söz konusu ihracattan da 960 milyon 673 bin 910 dolar kazanç elde edildiğini dile getiren Kalyoncu, İtalya, Rusya ve Almanya'nın da en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, İtalya'ya bu dönem 172 milyon 812 bin 234 dolarlık ihracat yapıldığını aktararak, "İlimizden yapılan ihracatta ikinci sırada yer alan Rusya'ya ise 146 milyon 727 bin 908 dolarlık ihracat yapılırken, üçüncü sırada yer alan Almanya'ya da 120 milyon 403 bin 825 dolarlık ihracat gerçekleştirildi." diye konuştu.

"Trabzon bölge ve ülke ihracatında giderek daha da ön plana çıktı"

Trabzon'dan dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapıldığına dikkati çeken Kalyoncu, şöyle devam etti: "En çok ihracat yapılan ülke olan İtalya'ya Trabzon'dan başta fındık olmak üzere, mermer, savunma sanayi ve yaş meyve sebze ürünleri ihraç edildi. İkinci sırada yer alan Rusya'ya ise ilimizden birinci sırada yaş meyve sebze ihraç edilirken, ikinci sırada dondurulmuş balık ve diğer ürünlerde sırasıyla fındık ve tütün olmuştur."

Kalyoncu, Trabzon'un bölge ve ülke ihracatında giderek daha da ön plana çıktığını işaret ederek, önümüzde yıl da ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.