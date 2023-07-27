Trendyol'a 61.3 milyon TL para cezası

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Rekabet Kurulu'nun 23.09.2021 tarih ve 21-44/650-M sayılı kararıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.07.2023 tarihinde Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda TRENDYOL’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği değerlendirilerek adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Buna göre DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’ye 61.342.847,73-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.