Trump, ABD'nin dış yardımlarını askıya aldı

Trump'ın göreve geldiği ilk gün imzaladığı pek çok kararname arasında yer alan kararnamede "dış yardım endüstrisi ve bürokrasisinin Amerikan çıkarlarıyla uyumlu olmadığı ve pek çok durumda Amerikan değerlerine ters düştüğü" ve "yabancı ülkelerde, ülke içinde ve ülkeler arasında uyumlu ve istikrarlı ilişkilere doğrudan ters düşen fikirleri teşvik ederek dünya barışını istikrarsızlaştırmaya hizmet ettiği" belirtildi.