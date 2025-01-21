Trump, ABD'nin dış yardımlarını askıya aldı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin tüm dış yardım programlarını, kendi politika hedefleriyle uyumlu olup olmadıklarını belirlemek üzere yapılacak incelemelere kadar 90 gün süreyle geçici olarak askıya alan bir kararname imzaladı.
21.01.2025 - 09:51 | | Foreks Haber
Trump'ın göreve geldiği ilk gün imzaladığı pek çok kararname arasında yer alan kararnamede "dış yardım endüstrisi ve bürokrasisinin Amerikan çıkarlarıyla uyumlu olmadığı ve pek çok durumda Amerikan değerlerine ters düştüğü" ve "yabancı ülkelerde, ülke içinde ve ülkeler arasında uyumlu ve istikrarlı ilişkilere doğrudan ters düşen fikirleri teşvik ederek dünya barışını istikrarsızlaştırmaya hizmet ettiği" belirtildi.