Trump otomobil gümrük vergilerini askıya aldı

Yeni gümrük vergileri, USMCA olarak bilinen ABD, Kanada ve Meksika arasındaki üçlü ticaret anlaşması yoluyla "gelen tüm otomobiller için" geçici olarak kaldırılacak.

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Leavitt, Trump'ın diğer yabancı ülkelere yönelik "karşılıklı gümrük vergisi" planının "2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini" söyledi.

Leavitt, "Ancak USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine Başkan, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için onlara bir ay süreyle muafiyet tanıyor" dedi.

Leavitt, kararın Trump'ın 'üç büyük' otomobil üreticisi olarak bilinen Ford, General Motors ve Stellantis'in başkanlarıyla konuşmasının ardından geldiğini söyledi.

Kanada hükümetinden bir kaynak CNBC'ye yaptığı açıklamada çarşamba günü erken saatlerde Trump ve Trudeau'nun 50 dakika boyunca telefonda görüştüğünü söyledi. Kaynak, Lutnick ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de bu görüşmede olduğunu söyledi.

Leavitt, Trump'ın otomobil vergilerindeki duraklamanın ötesinde ek gümrük vergisi muafiyetlerine "açık" olduğunu da söyledi.

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"Başkan ek muafiyetleri duymaya açık. Her zaman diyaloğa açıktır ve her zaman Amerikan halkı için doğru olduğuna inandığı şeyi yapacaktır" diye konuşan Leavitt, Trump'ın 2 Nisan'da uygulamayı planladığı daha geniş kapsamlı karşılıklı gümrük vergilerinde herhangi bir muafiyet olmayacağını da söyledi.