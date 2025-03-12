Trump'ın uyguladığı tarifeler yürürlüğe girdi

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, “Daha önceki icra emirleri uyarınca, hiçbir istisna ya da muafiyet olmaksızın çelik ve alüminyuma uygulanan %25'lik gümrük vergisi 12 Mart gece yarısı Kanada ve diğer tüm ticaret ortaklarımız için yürürlüğe girecek” dedi.

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Trump salı günü Business Roundtable'da CEO'lara gümrük tarifelerinin şirketlerin ABD fabrikalarına yatırım yapmasına neden olduğunu söyledi. Trump, daha yüksek gümrük vergisi oranlarının fabrikaları geri getirmede daha etkili olacağını savundu.

Trump gruba yaptığı konuşmada “Ne kadar yüksek olursa, inşa etme olasılıkları o kadar artar. En büyük kazanç, ülkemize taşınmaları ve iş üretmeleridir. Bu, gümrük vergilerinin kendisinden daha büyük bir kazançtır, ancak gümrük vergileri bu ülkeye çok para kaybettirecektir” dedi.