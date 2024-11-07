Trump’ın zaferi piyasayı coşturdu! Bitcoin’de yıl sonu tahmini

Bitcoin’de tüm zamanların en yüksek seviyesinin test edilmesi ABD seçim sürecine denk geldi. Kesin olmayan sonuçlara göre Donald Trump başkanlık yarışını önde götürürken, dün zafer konuşmasını yaptığı sırada Bitcoin 75 bin doları aştı. Gün içerisinde kazançlarını artıran Bitcoin 76 bin dolar seviyesini de aşarak tarihi rekor kırdı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz süreçte Donald Trump’ın kripto paralara ilişkin yaptığı olumlu söylemler dikkat çekmişti. Öte yandan piyasalarda beklentiler Trump’ın seçilmesi durumunda Fed’in faiz indirimlerini azaltabileceği yönündeydi.

GÖZLER KRİTİK FED FAİZ KARARINDA

Piyasalarda gözler bugünkü Fed faiz kararında olacak. Peki bundan sonraki süreçte kripto paraları neler bekliyor? Fed faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? Seçim sonuçlarının ardından rekor kıran Bitcoin’de yıl sonu tahminleri neler?

‘ANALİSTLER BU DENLİ SERT HAREKET BEKLEMİYORDU’

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu şu ifadeleri kullandı: “Donald Trump’ın daha önce kripto paralar hakkında yaptığı olumlu açıklamaların piyasada güçlü bir etki yaratması bekleniyordu, ancak bu kadar sert bir hareket görmeyi öngören çok fazla analist yoktu. Trump’ın açıklamaları özellikle Bitcoin’i rezerv olarak tutma yönündeki düşünceleri ve ABD’nin kripto paralarla Çin’e karşı güçlenmesi gerektiğine dair vurguları yatırımcılar arasında iyimserliği artırdı.

Haberin Devamı

SERT HAREKETİN ARKASINDAKİ ETKEN NE?

Bu açıklamalar, Bitcoin’in hem ABD hükümetinden hem de küresel çapta daha fazla kabul görebileceği yönünde güçlü bir algı yarattı. Piyasadaki rekor denemelerinin temel nedenlerinden biri Trump’ın seçilmesi halinde ABD’nin Bitcoin ve diğer kripto paralara karşı daha dostane bir tutum takınacağı beklentisidir.

‘PİYASALARDA BÜYÜK BİR COŞKU YARATTI’

Bitcoin yatırımcıları özellikle ABD önderliğinde Çin gibi büyük ekonomilerin rezervlerine Bitcoin eklemesi durumunda fiyatların çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği ihtimalini değerlendirmeye başladı. Bu senaryo, birçok yatırımcının daha önce “absürt” görülen fiyat hedeflerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Sonuç olarak Trump’ın başkanlığı döneminde Bitcoin’e yönelik teşvik edici politikaların devreye gireceği umudu piyasada büyük bir coşku yarattı. Yatırımcılar, kripto paralara yönelik engellerin kalkabileceği ve Bitcoin’in önünün açılabileceği beklentisiyle hareket ediyor. Bu nedenle piyasada yeni rekor seviyelerin görülmesi aslında hem politik hem de ekonomik nedenlerle desteklenmiş güçlü bir talep artışının sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Haberin Devamı

YATIRIMCILAR MERAK EDİYOR! REKOR DENEMELERİ DEVAM EDER Mİ?

Donald Trump’ın olası bir başkanlık döneminin kripto paralar için önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığını söylemek mümkün. Geçmiş döngülere baktığımızda 2017 ve 2021 boğa sezonlarında Bitcoin’in madencilik ödülü yarılanmasından sonra yeni zirvelere ulaştığını görmüştük. Ancak bu kez farklı bir senaryo yaşanıyor. Bitcoin, 2024’teki yarılanma öncesinde 73.750 dolara kadar yükseldi ve ardından 49.000 dolara bir geri çekilme yaptı. Sonrasında Trump’ın başkanlık ihtimali kuvvetlenince Bitcoin 75.413 dolar seviyesinde yeni bir zirve yaparak dikkat çekti.

‘TARİHİ BOĞA KOŞUSUNUN BAŞLANGICINDA OLABİLİRİZ’

Bu gelişmeler, piyasada tarihi bir boğa koşusunun henüz başlangıcında olabileceğimizi gösteriyor. Eğer önceki sezonlarda gördüğümüz döngüler tekrarlanırsa, önümüzdeki süreçte güçlü bir yükseliş ivmesi devam edebilir. Ancak yatırımcıların bu dönemde temkinli olması da gerekiyor. Trump’ın başkanlığı resmiyet kazanana kadar süren belirsizlikler küresel ekonomik sıkıntılar ve jeopolitik gerginlikler Bitcoin için risk faktörleri olarak öne çıkıyor. Bu durumlar, özellikle aşağıda 61.000 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme ihtimalini beraberinde getirebilir. Özetle Trump’ın başkanlığı Bitcoin için yeni rekor seviyeleri tetikleyebilir. Ancak, mevcut beklentinin fiyatlanmış olması ihtimali ve piyasada oluşabilecek belirsizlikler, kısa vadede dalgalanmalara yol açabilir. Bu nedenle piyasanın tepkisini gözlemlemek ve dengeli bir yatırım stratejisi izlemek, bu dönemde yatırımcılar için kritik önem taşıyor.

Haberin Devamı

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA, BEKLENTİLER NELER?

Trump’ın başkanlığı, Fed’in üzerindeki politik baskıyı artırabilir. Trump, geçmişte düşük faiz politikalarını desteklemişti ve yeniden başkan olması durumunda da ekonomiyi canlandırmak adına Fed üzerinde benzer bir etki yaratmak isteyebilir. Bu Fed’in faiz indirimi sürecinde daha cesur adımlar atmasına yol açabilir, ancak bu noktada bağımsızlık ilkesi de dikkate alınmalıdır. Kasım 2024 toplantısında piyasa beklentileri, Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekmesi yönünde. Eylül ayında yapılan 50 baz puanlık indirimin ardından bu ay daha küçük bir adım bekleniyor. Ancak son enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve ekonomik büyümenin güçlü kalması, bazı Fed yetkililerini daha temkinli olmaya itiyor. Bu bağlamda, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonla mücadelede kararlılığını koruması ve faiz indirimlerinin hızını dikkatli bir şekilde ayarlayacağını vurgulaması önemli. Özetle Fed’in bu haftaki toplantısında 25 baz puanlık bir indirim yapması muhtemel görünüyor, ancak ekonomik verilerin güçlü seyri ve enflasyonun yüksek kalması bu kararın ileriki dönemde nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Trump’ın olası başkanlığı, Fed üzerinde baskı yaratabilir ancak Powell’ın enflasyon hedefini koruma konusundaki kararlılığı bu baskıyı dengelemeye çalışacaktır.

Haberin Devamı

KRİPTO PARALAR NASIL ETKİLENİR?

Piyasa beklentisi Fed’in faizi 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekmesi yönünde. Bu tür bir faiz indirimi kripto paralara yönelik olumlu bir etki yaratabilir çünkü daha düşük faiz oranları genellikle alternatif yatırım araçları için daha cazip bir ortam oluşturur. Kripto paralar da bu kapsamda yatırımcıların ilgi odağı olabilir. Ancak, enflasyonun yüksek seyretmesi ve ekonominin güçlü kalması nedeniyle Fed’in faiz indirimlerinde daha dikkatli olacağı yönündeki sinyaller, bu olumlu etkiyi sınırlayabilir. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerini kontrollü bir şekilde yapacağına dair açıklamaları piyasalarda “sert bir genişleme” beklentisini frenleyebilir.

İŞTE BITCOIN VE ETHEREUM İÇİN YIL SONU ÖNGÖRÜLERİ

Yıl sonu beklentileri açısından Bitcoin, Ethereum’a kıyasla daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Fed’in faiz indirimine devam etmesi Çin’in teşvik programlarını sürdürmesi ve Donald Trump’ın Bitcoin’e yönelik olumlu açıklamaları gibi faktörlerle Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesinin üzerine çıkma ihtimali konuşuluyor.

Bu koşullar gerçekleşirse Bitcoin’in yükseliş trendi ivme kazanabilir ve 2024 sonunda yeni rekorlar görülebilir. Ethereum tarafında ise durum biraz daha farklı. Şu an Ethereum ETF’lerine yönelik ilginin sınırlı olduğu görülüyor. Ancak, bu ilginin artması ve Ethereum’un 2.817 dolardaki kritik direnç seviyesini geçmesi halinde daha yüksek seviyelere çıkması mümkün olabilir. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için Ethereum’un hem daha fazla kurumsal ilgi çekmesi hem de yatırımcılar arasında kullanımının artması önem taşıyor.”