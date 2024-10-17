TSMC'nin karı 3. çeyrekte arttı

TSMC'nin bu dönemdeki toplam geliri yıllık bazda yüzde 36 artışla 760 milyar Tayvan doları (23,5 milyar dolar) oldu. TSMC, üçüncü çeyrek gelirinin 22,4 ile 23,2 milyar dolar arasında olacağını öngörmüştü. Şirketin geliri, yılın ikinci çeyreğine göre ise yüzde 12,9 artış gösterdi.

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TSMC'nin üçüncü çeyrekteki karı yıllık bazda yüzde 54,2 yükselerek 325,3 milyar Tayvan dolarına (10,1 milyar dolar) çıktı. Şirketin karı önceki çeyrek döneme göre yüzde 31,2 arttı.

Bu dönemdeki gelir artışında akıllı telefonlar ve yapay zekaya yönelik güçlü talep etkili oldu. TSMC, yılın son çeyreğindeki gelirinin ise 26,1 ile 26,9 milyar dolar arasında olacağını öngördü.

TSMC'nin üçüncü çeyrekte beklentileri aşan gelir ve kar artışı açıklaması, bu hafta Hollanda merkezli çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından dünya genelinde yarı iletken hisselerinde satış baskısının yaşandığı bir dönemde geldi.