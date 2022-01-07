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Tuhu, Hong Kong Borsası'nda halka açılacak

Tencent ve Goldman Sachs tarafından desteklenen Çinli online araç servisleri platformu Shanghai Lantu Information Technology Holding (Tuhu), New York'ta halka açılma planından vazgeçti.

07.01.2022 - 10:42 |
Tuhu, Hong Kong Borsası'nda halka açılacak

Konuya yakın kaynakların iddialarına göre Tuhu, Hong Kong Borsası'na kote olacak. Tuhu'nun halka arz için China International Capital Corporation (CICC) ve Goldman Sachs ile çalıştığını belirten kaynaklar bu yıl yapılması planlanan halka arzdan 300-400 milyon dolar gelir beklendiğini de ifade etti.

2011 yılından bu yana faaliyette olan Tuhu satış sonrası araç servis hizmetleri sunan bir online platform. 2021 yılında cirosunun 10 milyar yuanı aştığı tahmin ediliyor.

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