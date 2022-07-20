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Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı.

20.07.2022 - 10:31 | | İHA
Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi açıklandı.

Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı. Haziran ayında 63,4 olan endeks temmuz ayında 68 oldu.

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