Tüketici güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı tüketici güven endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı. Mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3 oldu.

TARIMSAL GİRDİ FİYAT ENDEKSİNDE YILLIK YÜZDE 80,99 ARTIŞ

Tarımsal girdi fiyat endeksinde (Tarım-GFE) 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 16,69, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,85 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,60, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 17,69 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 86,59 artış gerçekleşti.

7 ALT GRUP YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 23,88 ile veteriner harcamaları ve yüzde 27,91 ile malzemeler oldu. Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 138,11 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 121,77 ile enerji ve yağlar oldu.

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar da sırasıyla yüzde 3,62 ile makine bakım masrafları ve yüzde 5,50 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 32,75 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 31,15 ile hayvan yemi oldu. Bir önceki aya göre gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 0,41 ve veteriner harcamaları yüzde 0,21 azalış gösterdi.