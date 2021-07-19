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Tüketici güven endeksi geriledi

Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 2,7 azalışla 79,5'e geriledi.

19.07.2021 - 10:02 | | AA
Tüketici güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda, geçen aya göre yüzde 2,7 azaldı. Haziranda 81,7 olan endeks, temmuzda 79,5'e geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi haziranda 61 iken, temmuzda yüzde 5,1 azalarak 57,9 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 82,9 iken, temmuzda yüzde 3,8 azalarak 79,8 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 86 iken, temmuz ayında yüzde 3,3 azalarak 83,2'ye geriledi.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi haziranda 96,9 iken, temmuzda yüzde 0,1 artarak 97 oldu. 

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