Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaTüketici güven endeksi geriledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Tüketici güven endeksi geriledi

Tüketici güven endeksi geriledi

Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3,6 azalarak 76,8'e geriledi.

21.10.2021 - 10:03 | | AA
Tüketici güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 3,6 azaldı. Eylülde 79,7 olan endeks, bu ay 76,8 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylülde 62,6 iken ekimde yüzde 3 azalarak 60,7'ye düştü.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi geçen ay 79 iken, ekimde yüzde 4,4 azalarak 75,6'ya geriledi.

Eylülde 79,3 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi, ekimde yüzde 6,4 azalışla 74,2 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylülde 97,7 iken bu ay yüzde 1,1 gerileyerek 96,6 değerini aldı.

    İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir

    İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir

    Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

    Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

    Erbaa ilçesinin tescilli asma yaprağından 200 milyon liralık gelir hedefleniyor

    Okullarda son durum: Kapalı sınıf oranı yüzde 0,2

    Okullarda son durum: Kapalı sınıf oranı yüzde 0,2

    Kırmızı ışıkta zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

    Kırmızı ışıkta zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

    Trabzon'dan Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 83 arttı

    Trabzon'dan Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 83 arttı

    17 milyon dolar fidye istemişlerdi! FBI da devreye girdi... Misyonerler nerede?

    17 milyon dolar fidye istemişlerdi! FBI da devreye girdi... Misyonerler nerede?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB duyurdu: Askerlik yerleri ne zaman belli olur? İşte askerlik yerleri ve sevk tarihleri 2021 Kasım

    MSB duyurdu: Askerlik yerleri ne zaman belli olur? İşte askerlik yerleri ve sevk tarihleri 2021 Kasım

    Sıradaki Haber
    8 maaş birden! Flaş 30 gün detayı...

    8 maaş birden! Flaş 30 gün detayı...

    Sıradaki Haber
    COVID-19'a karşı ‘antikor kokteyli’

    COVID-19'a karşı ‘antikor kokteyli’

    Sıradaki Haber
    Okullarda son durum: Kapalı sınıf oranı yüzde 0,2

    Okullarda son durum: Kapalı sınıf oranı yüzde 0,2

    Sıradaki Haber